В 33 регионе за минувшие сутки лабораторно подтверждено 160 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
Региональное Управление Роспотребнадзора сообщает, за минувшие сутки во Владимирской области лабораторно подтверждено 160 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Ранее цифра была меньше - 157 случаев. 4 человека с подтвержденным COVID-19 умерли за последние 24 часа. 153 человека закрыли больничный.
42 - во Владимире
17 - в Гусь-Хрустальном районе
15 - в Муромском районе
10 - в Ковровском районе
10 - в Юрьев-Польском районе
8 - в Петушином районе
7 - в Александровском районе
7 - в Собинском районе
7 - в Суздальском районе
5 - в Вязниковском районе
5 - в Кольчугинском районе
5 - в Селивановском районе
5 - в Киржачском районе
4 - в Гороховецком районе
3 - в Камешковском районе
3 - в Меленковском районе
2 - в г. Радужный
2 - в Судогодское районе
Всего на территории Владимирской области зарегистрирован 21 035 случаев заболевания.
4423 - во Владимире
2696 - в Гусь-Хрустальном районе
2303 - в о. Муром
1565 - в Ковровском районе
1344 - в Александровском районе
1293 - в Петушинском районе
1038 - в Вязниковском районе
1017 - в Юрьев-Польском районе
793 - в Кольчугинском районе
708 - в Собинском районе
718 - в Суздальском районе
611 - в Гороховецком районе
541 - в Меленковском районе
496 - в Камешковском районе
480 - в Киржачском районе
468 - в Селивановском районе
284 - в г. Радужный
257 - в Судогодском районе.