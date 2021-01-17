В 33 регионе за минувшие сутки лабораторно подтверждено 160 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

Региональное Управление Роспотребнадзора сообщает, за минувшие сутки во Владимирской области лабораторно подтверждено 160 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Ранее цифра была меньше - 157 случаев. 4 человека с подтвержденным COVID-19 умерли за последние 24 часа. 153 человека закрыли больничный.42 - во Владимире17 - в Гусь-Хрустальном районе15 - в Муромском районе10 - в Ковровском районе10 - в Юрьев-Польском районе8 - в Петушином районе7 - в Александровском районе7 - в Собинском районе7 - в Суздальском районе5 - в Вязниковском районе5 - в Кольчугинском районе5 - в Селивановском районе5 - в Киржачском районе4 - в Гороховецком районе3 - в Камешковском районе3 - в Меленковском районе2 - в г. Радужный2 - в Судогодское районеВсего на территории Владимирской области зарегистрирован 21 035 случаев заболевания.4423 - во Владимире2696 - в Гусь-Хрустальном районе2303 - в о. Муром1565 - в Ковровском районе1344 - в Александровском районе1293 - в Петушинском районе1038 - в Вязниковском районе1017 - в Юрьев-Польском районе793 - в Кольчугинском районе708 - в Собинском районе718 - в Суздальском районе611 - в Гороховецком районе541 - в Меленковском районе496 - в Камешковском районе480 - в Киржачском районе468 - в Селивановском районе284 - в г. Радужный257 - в Судогодском районе.