За последние несколько дней сразу несколько ковровчан стали жертвами лжесотрудников банков.

За последние несколько дней сразу несколько ковровчан стали жертвами лжесотрудников банков.13 января неизвестный позвонил 54- летнему ковровчанину и сказал, что с его карты пытаются похитить деньги - 450 тысяч рублей. Всю сумму мужчина перевел через банкомат на якобы безопасный счет, который по телефону ему сообщили злоумышленники.Днем ранее ковровчанка лишилась почти 50 тысяч рублей. Девушка назвала пин-коды из смс человеку, который представился сотрудником банка.Чуть более сложная схема была задействована в обмане еще одной жительницы Коврова. По указанию неизвестного звонившего она сняла 38 000 рублей с двух своих банковских карт, которые якобы подверглись хакерской атаке, и перевела их по номеру телефона мошенникам.По всем фактам мошенничества возбуждены уголовные дела.Фото - сайт pixabay.com