В александровских автобусах настолько холодно, что окна покрываются льдом.

Об этом сообщают подписчики группы «Александров онлайн» в соцсети «ВКонтакте». На опубликованном фото – заиндевевшие изнутри окна автобуса. Автор поста пишет: «Автобусы настолько холодные, что даже окна заморожены. А холодные потому, что дырявые. Часто ломаются. В таком маршруте свою остановку взрослый- то не увидит, а уж что говорить о детях». От имени жителей Александрова автор просит местную администрацию решить проблему.Фото -