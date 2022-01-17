С марта 2015 года по май 2020 года в помещении одного из магазинов райцентра обвиняемый проводил азартные игры с использованием компьютерного оборудования

Вынесен приговор 38-летнему жителю Владимира, который организовал в Киржаче нелегальный игорный бизнес.С марта 2015 года по май 2020 года в помещении одного из магазинов райцентра обвиняемый проводил азартные игры с использованием компьютерного оборудования. В этом «казино» соблюдали конспирацию и вели видеонаблюдение. Но все равно суть бизнеса была раскрыта: сотрудники ОЭБиПК Киржачского отделения МВД изъяли 9 компьютеров с установленными на них программным обеспечением для азартных игр, а Следком собрал материалы по возбужденному прокуратурой уголовному делу.Подсудимый признал вину, в содеянном раскаялся. Ему назначен штраф в размере 500 тысяч рублей.