Во Владимирской области пока официально не зарегистрировано ни одного случая заболевания новым...

Во Владимирской области пока официально не зарегистрировано ни одного случая заболевания новым штаммом Омикрон. Но медики предупреждают, что эта разновидность коронавируса крайне заразна, и прогнозируют новый серьёзный всплеск заболеваемости. В связи с этим активисты регионального ОНФ возобновили мониторинг аптек.Владимир Прозор, член регионального штаба ОНФ:- Вообще занимаемся мониторингом наличия лекарств в аптеках, ценовой политикой. Занимаемся уже два-три года, периодически. Вот сейчас исходя из того, что нужно посмотреть готовность к высокому уровню заболеваемости ковидом проводится вот такой рейд по аптечным структурам.В центре внимания общественников - противовирусные препараты, антикоагулянты, антибиотики и парацетамол. Всего около пятнадцати позиций. С этим списком активисты ОНФ и обходят аптеки. По итогам рейда, который прошёл сегодня в одном из районов областного центра оказалось, что все медикаменты из списка- в избытке, кроме того всегда можно заказать тот или иной интересующий препарат. И это в корне отличается от результатов проверок, которые проходили в начале пандемии, говорят общественники. Люди скупали все лекарства с такой скоростью, что полки постоянно пустовали. Сегодня можно сказать, что аптеки готовы встретить новую волну коронавируса. Но пока это касается только крупных городов. Во многих селах и деревнях по-прежнему ощущается острая нехватка медикаментов, причём не только для лечения коронавируса. Ситуацию должно исправить смягчение требований к сельским медицинским учреждениям, торгующим лекарствами. Например, с первого января этого года ФАПы могут торговать медикаментами, не имея в штате фармацевта.Татьяна Питиримова, член регионального штаба ОНФ:- Народный фронт, особенно наше отделение, мы очень много подавали в центральный штаб эти предложения, чтобы ФАПы или аптеки на колёсах могли обеспечить наше население сельское препаратами. Но вот пока мы не услышали, что будут аптеки на колёсах, что было бы, конечно, более рационально и наверное лучше. Но принято решение, что всё-таки в ФАПах разрешат продавать лекарственные препараты, те, которые необходимы.