Серьезная авария произошла утром 17 января. В районе кладбища “Высоково”, где строят платную трассу М-12, произошло столкновение автобуса с грузовиком. Как пишут очевидцы в соцсетях, в

Серьезная авария произошла утром 17 января. В районе кладбища “Высоково”, где строят платную трассу М-12, произошло столкновение автобуса с грузовиком. Как пишут очевидцы в соцсетях, в аварию попал автобус №115, который двигался из Радужного во Владимир. По словам пассажиров рейсового автобуса, виноват в ДТП водитель КАМАЗа. Нас подрезал КАМАЗ, он шел на полной скорости, я