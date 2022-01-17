Они написаны все как под копирку, слово в слово, абзац в абзац.

Большую часть жалоб, направляемых в департамент здравоохранения Владимирской области, составляют обращения антиваксеров. Об этом в интервью рассказал директор облздрава Артём Осипов.«Сейчас с потоком документов в департаменте не сравнится ни одно ведомство области. Свыше 80% — запросы антипрививочников. Они написаны все как под копирку, слово в слово, абзац в абзац, только имена разные. С помощью спама кто-то старается создать фон, что людей с такими убеждениями много, но это совсем не так», - уверен госслужащий.Как уточнил Артём Осипов, в регионе от ковида«Впереди нас неизбежно ждёт волна «Омикрона». Подъём заболеваемости в России ожидается уже в феврале, но ещё остается время, чтобы успеть привиться от Covid-19», - призвал он.