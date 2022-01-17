Организованы внеплановые обходы и осмотры воздушных линий 6-10 кВ.

Во Владимирской области на утро 17 января перебои с электроснабжением в населённых пунктах региона не зафиксированы. Об этом рассказали в департаменте ЖКХ.За сутки в регионе расчищено 2,1 гектара просек. Комплекс работ проводит «Владимирэнерго». Организованы внеплановые обходы и осмотры воздушных линий 6-10 кВ.«Все мероприятия находятся на контроле энергосетевой компании и оперштаба. Работа организована в круглосуточном режиме», - уточнили в Белом доме.Жалобы на отключения света и повреждённые энергообъекты можно оставлять по телефону: 8-800-220-0-220.