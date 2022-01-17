С 15:50 17 января движение автотранспорта на 162-м км М-7 «Волга» в сторону Москвы запущено по...

С 15:50 17 января движение автотранспорта на 162-м км М-7 «Волга» в сторону Москвы запущено по одной полосе, информирует ФКУ Упрдор Москва - Нижний Новгород.Напомним, около 14:20 (мск) на участке трассы возле деревни Ворша в Собинском районе Владимирской области произошло ДТП. Столкнулись грузовой и легковой автомобили. Движение в сторону Москвы было временно закрыто.Ликвидация последствий аварии продолжается. Задействовано три единицы дорожной спецтехники и пять рабочих.Просим водителей быть внимательными при проезде участка. Соблюдайте скоростной режим и не совершайте резких маневров.Фото: msk-nnov.rosavtodor.ru