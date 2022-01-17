Совет Госдумы на заседании в понедельник, 17 января, снял с рассмотрения законопроект о QR-кодах. Об этом сообщил спикер ГД Вячеслав Володин.

Совет Госдумы на заседании в понедельник, 17 января, снял с рассмотрения законопроект о QR-кодах. Об этом сообщил спикер ГД Вячеслав Володин."Совет Государственной Думы единогласно снял с рассмотрения законопроект о QR-кодах", – написал спикер в своем .Также парламентарии решили включить в повестку пленарного заседания 18 января законопроект о наказании для педофилов. Речь идет о пожизненном сроке для тех, кто уже совершал подобные преступления."В случае принятия этого законопроекта во втором чтении мы незамедлительно сможем рассмотреть его в итоговом третьем", – отметил Володин.Он поблагодарил граждан за обратную связь. Важно слышать друг друга, подчеркнул председатель ГД."Это позволит избежать ошибок и на основе диалога вырабатывать правильные решения. Спасибо большое!" – заключил спикер.Ранее Володин с руководством думских фракций. Обсуждалась повестка на весеннюю сессию, которая откроется 18 января и завершится к августу.Приоритетами работы депутатского корпуса станут вопросы поддержки граждан, развития экономики и регионов. "Конструктивное взаимодействие всех фракций является необходимым условием для реализации этих задач", – сказал спикер.