К партнерской программе туристического сервиса Russpass присоединилась тысяча организаций из регионов России. Среди них – экскурсионные бюро, туроператоры, отели и другие.

К партнерской программе туристического сервиса Russpass присоединилась тысяча организаций из регионов России. Среди них – экскурсионные бюро, туроператоры, отели и другие.Тысячным участником стал туроператор из Иркутской области. Компания предлагает сборные и индивидуальные туры по региону, а также по соседней Бурятии.Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина отметила, что с Russpass сотрудничают все российские регионы. Партнерами сервиса стали компании малого и среднего бизнеса, крупнейшие представители индустрии, государственные и частные культурные площадки."Объединив их возможности, Russpass способствует увеличению турпотока в Москву и другие регионы. На фоне пандемии он стал дополнительным инструментом для развития внутреннего туризма", – сказала она.Сервис начал работать в 2020 году. С тех пор его партнерами стали музей-заповедник "Царицыно", Московский зоопарк, Музей русского импрессионизма, ВДНХ, Политехнический музей, "Союзмультфильм" и другие значимые культурные учреждения и площадки столицы. Они разместили свои предложения в сервисе.Партнерская программа позволяет пользователю Russpass включить в план путешествия Владимиро-Суздальский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник, природный парк "Вулканы Камчатки" и другие достопримечательности России.Russpass помогает малому и среднему предпринимательству. Партнерство с сервисом дает таким компаниям дополнительную рекламу, позволяет увеличить количество посетителей.Russpass – это цифровой туристический сервис, с помощью которого можно спланировать путешествие по России. Он очень удобен, ведь не нужно тратить время на поиск информации на различных сайтах в интернете и обращаться в агентства. Путешественники смогут найти уже готовые туры или составить собственный маршрут путешествия по самым интересным и красивым местам страны.