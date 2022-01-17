Не стало Игоря Шамова, первого мэра областной столицы, почётного гражданина города Владимира. Игорю...

Не стало Игоря Шамова, первого мэра областной столицы, почётного гражданина города Владимира. Игорю Васильевичу было 86 лет. Город Владимир Игорь Шамов возглавлял в самые сложные годы- с 1990-ого по 2002-ой. Каким владимирцы запомнят градоначальника? - об этом в нашем репортаже.В истории Владимира нового времени Игорь Шамов навсегда останется ПЕРВЫМ. Первым мэром областной столицы, на долю которого выпали самые сложные годы. Переходные, голодные, дефицитные. На сломе эпох, в труднейшее для всей страны время профессиональный инженер-физик проявил себя дальновидным, масштабным политиком. Талантливым и харизматичным. Владимирцы знали: Шамов всегда открыт для диалога. Умел слушать и принимать решения. Нужные городу и людям. И спустя годы владимирцы знали: Игоря Васильевича запросто можно встретить на улице. Подойти и просто пожать руку. Владимир для уроженца Удмуртии Игоря Шамова стал действительно родным. Любимым городом.Игорь Шамов, первый мэр г. Владимира (1991-2002 г):(съёмка 2015 г.)- Единственное, что мне не нравится- тротуары. Нужно заняться тротуарами. Это не тяжёлая проблема. Но нужно об этом помнить. По ним ходят люди. Я каждый день по городу прохожу 5 километров. Я в городе всё вижу и знаю.Игорь Васильевич Шамов родился в 1935-ом. Выпускник Ленинградского политехнического института работал в северной столице. А в 1961-ом переехал во Владимир. На рубеже эпох ушёл в политику. Был председателем исполкома совета народных депутатов, а декабре 91-ого назначен главой администрации города Владимира. Вместе с другими руководителями "Ельцинского призыва" открывая новую страницу демократической России. Спустя время, в 95-ом и 97-ом Игорь Шамов дважды победит на выборах. Ему верили. И доверяли. По словам Николая Виноградова (он стоял у руля области 16 лет) "вместе им довелось работать в период лихолетья", когда, по словам Виноградова, "развалилось то, что не должно было разваливаться". Воспоминания о Шамове только добрые.Николай Виноградов, губернатор Владимирской области с 1997 по 2013 гг:- На целый ряд вещей мы, очевидно, смотрели с разных точек зрения, позиции не всегда совпадали, его стремление достичь лучшего результата. Он отдавался работе весь. Разные люди встречались в жизни, но я никогда не чувствовал какой-то подлости в нём. Какого-то двойного дна. Он был искренним в своих поступках и мыслях, и верил, что тем, что произошло можно исправить ситуацию.В начале 90-х, когда "сердца требовали перемен", а в бюджете зияли огромные дыры, Шамову удалось, казалось бы, невозможное. В годы разрухи благодаря первому владимирскому мэру отремонтированы свыше трети разводящих сетей. ТЭЦ переведена на газ. Построено более миллиона квадратных метров жилья, открыт судогодский водовод. Созданы крупнейшие учреждения: социальные, спортивные, культурные. В 1995-ом по результатам Всероссийского конкурса мэров Игорь Васильевич Шамов войдёт число 15 лучших российских градоначальников. Его заслуги отмечены высокими наградами. В том числе медалью Ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени. На этих уникальных кадрах мэр Владимира вместе с первыми лицами региона встречает Президента России. Борис Ельцин посетил Владимир на Пасху, весной 1993-го. Шамов много раз встречался с Ельциным. Владимир входил в Союз российских городов. Но в тот высокий визит, за обедом Игорь Васильевич сумел передать Президенту папку. С просьбой помочь в организации торжеств в честь тысячелетия Руси.Игорь Шамов, первый мэр г. Владимира (1991-20202 г):(съёмка 2011г.)- Я, наверно, был бы плохим мэром, если бы не воспользовался предоставившейся мне возможностью. И население города меня не поняло бы. А он говорит: "Чего Вам не хватает? Суверенитету что ли? А я говорю: "Суверенитету нам хватает. Мы к празднику готовимся. Хотели бы обсудить помощь".А на этом архивном снимке символичный ключ- открытие Эрлангенского Дома во Владимире. Именно Игорь Шамов стоял у истоков партнёрских связей, активно развивая международные связи на деле - настоящую и теперь уже проверенную временем дружбу. На этом "тёплом" фото Игорь Шамов со своим коллегой и другом Дитмаром Хальвегом. Мэром города-побратима. Вместе с Владимиром сегодня скорбит и Эрланген. На связи с Владимиром все три эрлангенских мэра. За последние полвека.Дитмар Хальвег, экс- мэр г. Эрлангена:Смерть Игоря Шамова - это большая потеря для его семьи, для всего Владимира, но и для нас в Эрлангене. То, чего Игорь Шаиов добился для своего Владимира в трудные времена, останется незабвенным. Мы потеряли очень и очень близкого друга.))Зигфрид Баллаис, экс-мэр г. Эрлангена:- Игорь Шамов умел добиваться своих целей в чрезвычайно сложный период, когда во Владимире существовали масштабные экономические проблемы, и он преодолел их с большой динамикой. Мы будем чтить его память.Флориан Яник, мэр г. Эрлангена:- Игорь Шамов, несмотря ни на что, поддерживал наше партнёрство в трудные времена. Прежде всего мы не забываем о том, что он создал. Это остаётся. Наши мысли с его семьёй и друзьями.В 2012-ом году Игорю Шамову было присвоено звание Почётного гражданина города Владимира. На этой памятной открытке его такие простые, но очень важные и мудрые слова. "Любите и берегите свой город! Каким он будет завтра, зависит только от НАС!"Мария Платанюк "Вести-Владимир"ГТРК "Владимир" вместе с земляками, администрацией города Владимира и Советом народных депутатов выражает глубокие соболезнования семье Игоря Шамова. Прощание с Игорем Васильевичем Шамовым пройдёт завтра, 18 января с 10 до 12.00 в Городском дворце культуры областного центра. По адресу: город Владимир, улица Горького, 54.