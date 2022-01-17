Для проверки надежности и кредитоспособности заемщика используется система кредитный рейтингов.

Это автоматизированная система, в которой хранятся данные о займе денег разным физическим и юридическим лицам. Перед вынесением решения с выдачей займа, организация направляет запрос на автоматическую проверку надёжности клиента. Человек может лично узнать кредитный рейтинг и уровень одобрения на сайте banki.loans. Кредитная история играет важную роль в организации новых займов от банков.

Причины использования кредитного рейтинга

Вероятность одобрения запроса зависит от качества сотрудничества в прошлом. Чем лучше кредитная история, тем выше балл на сайте banki.loans. Это означает повышение шансов на вынесение положительного ответа от банка и организации. Необходимость в кредитном рейтинге легко объяснить. Благодаря балловой системе ускоряется процесс одобрения и отказа. Оформления заявок могут занимать долгое время. Сбор необходимой информации о клиенте занимает дни и недели. Сейчас с этой проблемой справились с помощью кредитного рейтинга. Каждый человек перед запросом в банк может оценить свой рейтинг. На основе баллов легко определить вероятность получения одобрения от организации.