МЧС и полиция готовятся к предстоящим Крещенским купаниям. Во Владимире сегодня прошла...

МЧС и полиция готовятся к предстоящим Крещенским купаниям. Во Владимире сегодня прошла пресс-конференция.В этом году в регионе оборудовано 38 мест для купания - список на сайте главного управления МЧС. Планируется, что окунуться в крещенскую воду придут больше восьми тысяч человек. Все купели оборудованы отапливаемыми модулями для переодевания. Во Владимире места для купания оборудованы на водоемах Глубокое и Семязино. Пробы воды, взятые специалистами Роспотребнадзора - в норме. При этом в Радужном, Муроме и Селивановском районе официальных мест для купания в этом году нет - из-за отсутствия безопасных водоемов.Завтра, с шести часов вечера на праздничное дежурство заступают сотрудники полиции, МЧС и ГИБДД.Сергей Вдовин, начальник управления обеспечения охраны общественного порядка УМВД России по Владимирской области:- Хотелось бы пользуясь случаем обратить внимание населения на культурное поведение граждан в местах проведения данных мероприятий. Исключение фактов нахождения граждан в состоянии опьянения в местах проведения праздничных мероприятий и отдельно внимание следует обратить на посещение с детьми мест проведения данных мероприятий в части исключения их бесконтрольного нахождения в непосредственной близости к местам купания граждане.