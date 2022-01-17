ФКУ Упрдор Москва - Нижний Новгород информирует, что 17 января около 14:30 (мск) на 107-м километре...

ФКУ Упрдор Москва - Нижний Новгород информирует, что 17 января около 14:30 (мск) на 107-м километре федеральной трассы М-7 "Волга" в Петушинском районе Владимирской области возле поворота на поселок Вольгинский произошло ДТП.По предварительным данным, столкнулись три автомобиля. Движение в сторону Москвы временно закрыто.Дорожные службы ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород принимают меры по эвакуации транспортных средств с проезжей части и восстановлению движения.Просим водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, и заранее планировать свой маршрут. Будьте внимательны на дорогах, соблюдайте скоростной режим.Фото: msk-nnov.rosavtodor.ru