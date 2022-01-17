Зима продолжает испытывать на коммунальщиков на профпригодность. Область находится во власти очередного циклона. Ночью нас ждёт снег, местами сильный. На дорогах гололедица, местами

Зима продолжает испытывать на коммунальщиков на профпригодность. Область находится во власти очередного циклона. Ночью нас ждёт снег, местами сильный. На дорогах гололедица, местами снежные заносы. На Крещение к вечеру снег прекратится. Но начнётся понижение температуры. До 18-ти градусов мороза. С 19-го на 20-ое января станет ещё холоднее. Ночью во Владимире -20…22, по области до …-25.