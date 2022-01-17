На дежурстве в Крещенскую ночь будут находиться 464 человека, 121 единицы техники, включая семь комплектов водолазного оборудования.

Во Владимире состоялся брифинг, на котором спасатели, представители МВД и РПЦ рассказали журналистам об организации крещенских купаний.По состоянию на 17 января во Владимирской области готовятся к открытию 38 купелей – 24 майны на водных объектах и 14 стационарных иорданей.На дежурстве в Крещенскую ночь будут находиться 464 человека, 121 единицы техники, включая семь комплектов водолазного оборудования. Среди них: 55 сотрудников МЧС, 360 полицейских, а также добровольцы и казаки.Во Владимире оборудуют две купели – на водохранилище Семязино и озере Глубоком в Загородном парке. На Семязино развернут полевую кухню.Инспекторы ГИБДД будут осуществлять контроль за проездом автомобилей к местам омовения. Планируется, что их дежурство продлится с 18.00 18 января до 13.00 19 января.В МЧС напоминают о мерах предосторожности во время купания в Крещенскую ночь: