Четыре автомобиля столкнулись на суздальской трассе. ДТП произошло около 11 утра в воскресенье. На 266 километре трассы Р-132 “Золотое Кольцо” столкнулись Шевроле, Ниссан, Хендэ и Лексус.

Четыре автомобиля столкнулись на суздальской трассе. ДТП произошло около 11 утра в воскресенье. На 266 километре трассы Р-132 “Золотое Кольцо” столкнулись Шевроле, Ниссан, Хендэ и Лексус. Как пишут очевидцы авария в соцсетях, это случилось недалеко от поворота на деревню Кисарово. По предварительным данным полиции, водитель Шевроле выехал на встречку, где столкнулся с Ниссаном. А дальше