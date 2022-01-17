Рейсовый автобус получил множественные механические повреждения. К счастью, никто не пострадал.

Под Владимиром возле кладбища «Улыбышево» между КАМАЗом и рейсовым автобусом произошло ДТП. Авария произошла на участке, где дорога на Радужный будет пересекать будущую платную трассу М-12.Сейчас возле погоста и карьеров подрядчик отсыпает створ автобана. Автомобилисты давно жалуются, что техника строителей, выезжая на автомагистраль в сторону Радужного, нарушает ПДД и не пропускает основной трафик.По словам очевидцев, 17 января водитель автобуса, подъезжая к месту пересечения с М-12, заметил КАМАЗ и начал тормозить. Грузовик также начал притормаживать. В это время «Мерседес» продолжил движение, но неожиданно на педаль газа нажал и водитель большегруза. В результате последний протаранил автобус с находившимися в нём пассажирами.Иномарка получила множественные механические повреждения. К счастью, никто из участников аварии не пострадал.