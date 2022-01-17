В настоящее время водитель доставлен в территориальный отдел полиции для разбирательств...

Сегодня, у дома 16 на Университетском проспекте водитель автомобиля “Субару” совершил наезд на женщину и её 11-летнюю дочь.Пострадавшие нарядом скорой медицинской помощи были госпитализированы в медицинское учреждение. В настоящее время водитель доставлен в территориальный отдел полиции для разбирательств.По данному факту следствием УВД по ЗАО города Москвы возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве