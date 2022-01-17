По мнению многих политических экспертов, Украина никогда не станет частью Североатлантического альянса.

По мнению многих политических экспертов, Украина никогда не станет частью Североатлантического альянса.За последние 13 лет Украина ни на шаг не продвинулась в вопросе присоединения к НАТО, заметил политолог Геворг Мирзаян. Он считает, что эта история не получит своего развития, поскольку Запад не мечтает о таком союзнике. При этом разговоры о возможном вступлении в Североатлантический альянс, по мнению эксперта, выгодны для нынешнего украинского лидера. Мол, так Владимир Зеленский зарабатывает политические очки.Нежелание США и Европы присоединять Украину к НАТО Мирзаян объяснил внутренними проблемами Незалежной, пишет "". По словам политолога, всем очевидно, что вступление Киева в альянс будет означать начало войны за Крым. Эксперт напомнил позицию Запада: полуостров оккупировала Россия.Крым стал частью РФ в марте 2014 года. Тогда состоялся референдум, на котором практически все жители полуострова проголосовали за присоединение данной территории к России. Явка превысила 80%.Ранее кандидат политических наук Алексей Якубин : Украина должна отказаться от попыток присоединиться к НАТО. По его мнению, страна вполне может стать основным союзником США вне Североатлантического альянса.