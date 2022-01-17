Вязниковская межрайонная прокуратура защитила трудовые права граждан Вязниковской межрайонной...

Вязниковская межрайонная прокуратура защитила трудовые права гражданВязниковской межрайонной прокуратурой проведена проверка деятельности МУСП «Ритуал» по вопросам соблюдении трудового законодательства.Установлено, что 17 сотрудникам муниципального учреждения за октябрь 2021 года своевременно не выплачивалась часть заработной платы, общая задолженность составила более 250 тыс. рублей.По указанным фактам в отношении юридического лица МУСП «Ритуал» и его директора возбуждены дела об административных правонарушениях. По результатам их рассмотрения директор учреждения привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 10 тыс. рублей, в отношении юридического лица вынесено предупреждение.В результате проверки задолженность предприятия перед работниками погашена, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.