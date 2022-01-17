Дорогу в микрорайоне Спасское не успели расчистить от снега и наледи. В снежную ловушку попался 22-ой автобус. Он увяз на конечной остановке, пришлось вызывать подкрепление. У компании

Дорогу в микрорайоне Спасское не успели расчистить от снега и наледи. В снежную ловушку попался 22-ой автобус. Он увяз на конечной остановке, пришлось вызывать подкрепление. У компании «Ситилайн», которая обслуживает 22-ой маршрут, собственного эвакуатора похоже, не нашлось. На помощь позвали водителей из сообщества любителей внедорожников. У внедорожника сломался фаркоп, автобус вытащить не вышло. Тогда жители