В аварии пострадали семь человек.

Прокуратура Владимирской области инициировала проверку по факту дорожно-транспортного происшествия, в котором погибли три человека.Около 13:25 16 января в Александровском районе в результате столкновения двух машин на 125 километре трассы «Колокша - Кольчугино – Александров – Верхние Дворики» у поворота в деревню Конюхово пострадало 7 человек. Три участника ДТП погибли, двое из них - дети.На место происшествия выезжал прокурор Александрова.Надзорное ведомство даст оценку деятельности уполномоченных органов по соблюдению требований безопасности дорожного движения, своевременности и полноты расчистки проезжей части, а также устранения наледи.