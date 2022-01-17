На сайте президента появился список поручений, в число которых вошла доработка закона о QR-кодах.

На сайте президента появился список поручений, в число которых вошла доработка закона о QR-кодах.Напомним, ранее стало известно, что депутаты не будут рассматривать законопроект во втором чтении, его отложили на неопределенный срок. Как оказалось, Владимир Путин поручил доработать документ.В тексте поручений на сайте президента заявлено, что необходимо обеспечить доработку проекта федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О санитарно– эпидемиологическом благополучии населения", обратив особое внимание на необходимость обеспечения неукоснительного соблюдения прав граждан и учета всех возможных жизненных ситуаций при реализации соответствующего федерального закона.Помимо этого, Владимир Путин заявил о необходимости анализа закона об обязательных QR-кодах для предприятий, работающих в различных отраслях экономики. Помимо этого, лидер страны отметил, что у россиян не должно быть проблем с получением документов, подтверждающих прививку от ковида, медотвод или факт того, что человек переболел COVID-19.Законопроект решили полностью переработать, как пояснила вице-премьер Татьяна Голикова. Это связано с тем, что документ готовился, когда бушевал штамм "дельта", сейчас же на пороге стоит "омикрон", который требует новых решений. В законопроект планируют внести значительные поправки. Когда состоится второе чтение, пока не ясно.