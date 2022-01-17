Областные власти называют стабильным финансовое положение генподрядчика Рпенского проезда и...

Областные власти называют "стабильным" финансовое положение генподрядчика Рпенского проезда и выражают уверенность, что реализация проекта продолжится. "Вести" получили ответ на официальный запрос.Департамент транспорта и дорожного хозяйства сообщает, что за год с небольшим в основание дороги погружены полторы тысячи свай (всего их - две семьсот). Частично выполнено переустройство электрических сетей, в охранной зоне ЛЭП инъектирован грунт. Продолжаются работы по укладке "ливневки" и перекладке других коммуникаций - хозбытовой канализации, теплосетей, водопровода. Строительство двух опорных стен в районе будущего моста выполнено на пятьдесят и шестьдесят процентов. Несущие конструкции самого моста готовы наполовину. Напомню, в декабре по итогам совещания, врио губернатора Александр Авдеев заявил, что строительство Рпенского проезда отстает от графика почти на год. Ранее появилась информация, что из-за проблем с освоением федеральных средств, заказчик - мэрия Владимира - поэтапно сокращает финансирование проекта.- По вопросу финансового положения сообщаем, что в показателях эффективности ГУП "ДСУ-3" за две тысячи двадцать первый год присутствовали колебания, к концу года ситуация стабилизировалась.