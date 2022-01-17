Навечно в первой эскадрильи. Сто лет сегодня исполняется со дня рождения владимирского лётчика,...

Навечно в первой эскадрильи. Сто лет сегодня исполняется со дня рождения владимирского лётчика, участника Великой Отечественной Войны Евгения Пичугина. Имя Героя Советского Союза носят улица и школа в областном центре.Евгений Пичугин родился под Рязанью, но еще в детстве переехал жить во Владимир. Выпускник владимирского аэроклуба успешно закончил Чкаловское военное училище и поступил на службу в авиационный разведполк. На фронт попал в девятнадцать, встав на оборону западных воздушных рубежей. За полгода совершил восемьдесят два боевых вылета. Во время очередного дежурства в одиночку атаковал группу немецких бомбардировщиков. Пошел на таран, сам выбросился с парашютом, но был расстрелян в воздухе. Звание Героя Евгению Ивановичу было присвоено посмертно. Десять лет назад в сорок первой школе на улице Разина был открыт мемориальный музей. В нем собраны фотографии, документы из музейных фондов и семейного архива Пичугиных, а также подлинные предметы из обихода летчиков военного времени.