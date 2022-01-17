Злоумышленница познакомилась с потерпевшей и рассказала, что у нее есть возможность помочь приобрести квартиру по цене значительно ниже рыночной...

«Оперативниками УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве задержана 33-летняя жительница столицы по подозрению в хищении крупной суммы денежных средств путем мошенничества», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.Предварительно установлено, что злоумышленница познакомилась с потерпевшей и рассказала, что у нее есть возможность помочь приобрести квартиру по цене значительно ниже рыночной. Введенная в заблуждение гражданка согласилась. Она собрала документы, которые потребовала новая знакомая, и передала их вместе с частью денежных средств. Однако спустя некоторое время у нее появились сомнения, и она обратилась в полицию.В результате оперативно-розыскных мероприятий подозреваемая была задержана при очередной передаче денег в ресторане на Проспекте Мира.В общей сложности злоумышленница получила от потерпевшей 22 миллиона рублей.Следствием ОМВД России по Алексеевскому району г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.Пресс-служба УВД по СВАО(495) 616-06-29