Злоумышленница познакомилась с потерпевшей и рассказала, что у нее есть возможность помочь приобрести квартиру по цене значительно ниже рыночной...
«Оперативниками УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве задержана 33-летняя жительница столицы по подозрению в хищении крупной суммы денежных средств путем мошенничества», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.
Предварительно установлено, что злоумышленница познакомилась с потерпевшей и рассказала, что у нее есть возможность помочь приобрести квартиру по цене значительно ниже рыночной. Введенная в заблуждение гражданка согласилась. Она собрала документы, которые потребовала новая знакомая, и передала их вместе с частью денежных средств. Однако спустя некоторое время у нее появились сомнения, и она обратилась в полицию.
В результате оперативно-розыскных мероприятий подозреваемая была задержана при очередной передаче денег в ресторане на Проспекте Мира.
В общей сложности злоумышленница получила от потерпевшей 22 миллиона рублей.
Следствием ОМВД России по Алексеевскому району г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
Пресс-служба УВД по СВАО
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