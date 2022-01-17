Молодой человек неоднократно звонил 80- летней пенсионерке и убеждал воспользоваться его юридической помощью, уверяя, что он поможет вернуть потерянные ранее денежные средства...

«Участковыми уполномоченными полиции ОМВД России по району Митино задержан 17-летний подросток, подозреваемый в мошенничестве.Полицейскими установлено, что молодой человек неоднократно звонил 80-летней пенсионерке и убеждал воспользоваться его юридической помощью, уверяя, что он поможет вернуть потерянные ранее денежные средства. За свои услуги злоумышленник попросил 115 тысяч рублей, однако женщина сообщила, что сможет оплатить только 57 тысяч рублей. Фигурант дела согласился и сообщил, что приедет к ней домой для составления договора на оказание услуг и их оплату. В это же время женщина рассказала о случившемся своим родственникам, которые обратились в полицию.В результате проведенных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого сразу после передачи денежных средств в квартире потерпевшей на Пятницком шоссе.По данному факту следствием Отдела МВД России по району Митино г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество». Молодому человеку предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Полицейские предупреждают: чтобы не стать жертвой мошенников, ни при каких обстоятельствах не передавайте посторонним лицам сведения о своих счетах, вкладах и банковских картах, а также не совершайте никаких действий со своими банковскими картами, счетами и вкладами, о которых просят незнакомые или малознакомые лица по телефону.Запомните! Сотрудники банка никогда не звонят своим клиентам и не рассылают смс - сообщения с программами. При возникновении любых вопросов либо сомнений необходимо проконсультироваться непосредственно в отделении банка либо по номеру, указанному на обороте вашей банковской карты», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.Пресс-служба УВД по СЗАО(499) 192-59-56