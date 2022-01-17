Оперативникам поступила информация о том, что 33-летний москвич может быть причастен к распространению закиси азота, так называемого «веселящего газа» на территории столицы...

«Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по г. Москве задержали мужчину за незаконную продажу товаров, свободная реализация которых запрещена.Оперативникам поступила информация о том, что 33-летний москвич может быть причастен к распространению закиси азота, так называемого «веселящего газа» на территории столицы.В результате оперативно-розыскных мероприятий злоумышленник был задержан около одного из домов на Ялтинской улице при продаже баллона с газом. Исследованием установлено, что в баллоне находится закись азота.При проведении досмотра транспортного средства, принадлежащего задержанному, в машине были обнаружены еще 12 баллонов.Мировой суд района Нагорный г. Москвы признал злоумышленника виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 14.2 КоАП РФ "Незаконная продажа товаров (иных вещей), свободная реализация которых запрещена или ограничена". Мужчине назначено административное наказание в виде административного штрафа с конфискацией 13 баллонов для последующего уничтожения», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.УНК ГУ МВД России по г. Москве