Злоумышленник, находясь рядом с остановкой общественного транспорта на улице Земляной Вал, выхватил мобильный телефон из рук 53-летней жительницы Подмосковья, после чего скрылся...

«Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Басманному району совместно с коллегами из Управления уголовного розыска ГУ МВД России по г. Москве задержали мужчину, подозреваемого в грабеже, а также в хранении наркотического средства – метилэфедрона», – сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по г. Москве Екатерина Гузь.Предварительно установлено, что злоумышленник, находясь рядом с остановкой общественного транспорта на улице Земляной Вал, выхватил мобильный телефон из рук 53-летней жительницы Подмосковья, после чего скрылся.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на улице Малыгина задержали подозреваемого. Им оказался 31-летний приезжий мужчина. Как выяснилось, похищенный телефон он сбыл, а вырученными денежными средствами распорядился по своему усмотрению. У задержанного в ходе личного досмотра был изъят сверток с неизвестным веществом и шприц с иглой.Согласно справке об исследовании изъятый материал, массой 0,23 грамма, содержит в своем составе наркотическое средство – метилэфедрон. По словам задержанного, наркотик он хранил для личного потребления.Дознанием ОМВД России по Басманному району возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 161 УК РФ «Грабеж», частью 1 статьи 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60