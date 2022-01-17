Застройщик готов выплатить компенсацию, но стороны не могут сойтись в цене.

В Октябрьском районном суде состоялось очередное по уголовному делу против Сергея Русакова, директора компании-застройщика проблемного дома в Коммунаре. Сегодня заслушали девять обманутых дольщиков. Об этом рассказали наши коллеги изЗащита обвиняемого интересовалась у свидетелей - получали ли они предложение выкупить жильё по стоимости договоров. Такие письма действительно приходили владимирцам. Однако им нет смысла продавать свою долю, если сейчас на эти деньги нельзя купить аналогичное жильё. В целом новостройка их устраивает, но непонятна дата сдачи объекта.Истцов также интересует материальный ущерб, который нанесён им из-за самоуправства стройфирмы. Разумеется, что жители нацелены на выплату компенсаций за неудобства.Как подчеркнул представитель инициативной группы граждан Василий Анисимов, можно повысить этажность в охранной зоне. Разработан проект с корректировками. Однако глава региона такой вариант развития событий.Напомним, что вместо разрешённых 24 метров, подрядчик возвёл 30. Узаконить «лишние» этажи пытаются не первый год, но воз и ныне там. В свою очередь, врио губернатора предложил снести два пролёта. Однако денег на это у компании, которая признана банкротом, сейчас нет. Возможен вариант с выплатой компенсаций, но, как написано выше, предлагаемые суммы жильцов не устраивают.