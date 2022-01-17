Устанавливаются все обстоятельства смертельной аварии.

В Александровском районе в столкновении автомобиля Chrysler и «ГАЗели» погибли двое детей 6 и 13 лет, а также их папа. В ДТП пострадали ещё четыре человека.Ранее мы сообщали, чтоВ пресс-службе УМВД по Владимирской области уточнили, что водитель и пассажир отечественного авто направлены на амбулаторное лечение. Устанавливаются все обстоятельства смертельной аварии.Известно, что в иномарке также ехали женщина и девочка, которые остались в живых.Очевидцы сообщают, что на опасном повороте в деревню Конюхово в последнее время произошло несколько происшествий. Они могли произойти из-за несвоевременной уборки снега и наледи. Впрочем, этим занимаются местные прокуроры, которые дадут оценку работе тех, кто отвечает за содержание трассы.