В регионе обустроили в семь с половиной раз больше дворов, чем планировалось. Речь идет о плане по...

В регионе обустроили в семь с половиной раз больше дворов, чем планировалось. Речь идет о плане по федеральной программе "Формирование комфортной городской среды".В регионе за прошедший год благоустроили 56 общественных мест и 150 дворов. Об этом заявили в региональном департаменте ЖКХ. Больше всего придомовых территорий привели в порядок во Владимире, в тройке лидеров так же Гусь-Хрустальный и Кольчугино. В большинстве случаев во дворах провели минимальный перечень работ: поставили скамейки, урны, наладили освещение, отремонтировали тротуары и парковки. В наступившем году на продолжение реализации проекта "формирование комфортной городской среды " будет выделено 480 миллионов рублей, по большей части это федеральные деньги.