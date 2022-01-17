Трагедия на трассе во Владимирской области. В Александровском районе в страшной аварии погибли дети. ДТП произошло на 125 километре дороги Колокша – Верхние Дворики у деревни Конюхово. В

Трагедия на трассе во Владимирской области. В Александровском районе в страшной аварии погибли дети. ДТП произошло на 125 километре дороги Колокша – Верхние Дворики у деревни Конюхово. В соцстеях очевидцы происшествия делятся подробностями: ДТП было практически перед нами. Сразу остановилось много машин помогали чем могли . Машину просто понесло по дороге, возможно, попал на снег…