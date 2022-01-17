По неподтверждённым данным, причиной могли послужить махинации с выпуском дополнительного тиража.
В Камешкове 17 января в редакцию муниципальной газеты «Знамя» пришли с обыском. Процедуру проводили сотрудники полиции.
Люди в погонах изъяли бухгалтерскую отчётность и допросили главного редактора Любовь Лискину.
По неподтверждённым данным, причиной могли послужить махинации с выпуском дополнительного тиража.
Напомним, что собственником СМИ является администрация Камешковского района.
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