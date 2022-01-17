По неподтверждённым данным, причиной могли послужить махинации с выпуском дополнительного тиража.

В Камешкове 17 января в редакцию муниципальной газеты «Знамя» пришли с обыском. Процедуру проводили сотрудники полиции.Люди в погонах изъяли бухгалтерскую отчётность и допросили главного редактора Любовь Лискину.По неподтверждённым данным, причиной могли послужить махинации с выпуском дополнительного тиража.Напомним, что собственником СМИ является администрация Камешковского района.У «33Live.Ru» не получилось дозвониться до редакции издания. Подробности уточняются. Следите за нашими публикациями.