13 января Киржачский районный суд вынес приговор в отношении обвиняемого в организации и проведение...

13 января Киржачский районный суд вынес приговор в отношении обвиняемого в организации и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны.Вину в совершенном преступлении подсудимый признал в полном объеме.Как сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области, в помещении магазина «Пивная встреча», расположенного в Киржаче на улице Набережная, д. 26, были обнаружены и изъяты 9 компьютеров с признаками игрового оборудования, с установленными на них программным обеспечением.Вышеуказанное помещение обладало всеми признаками незаконного игрового клуба – казино, так как организаторами были соблюдены правила конспирации, компьютеры с признаками игрового оборудования находились в рабочем состоянии, в помещении велось видеонаблюдение.Суд, рассмотрев уголовное дело, согласился с позицией стороны государственного обвинения и признал местного жителя виновным, назначив наказание в виде штрафа в размере 500 000 рублей.Уголовное дело возбуждено на основании материалов проверки прокуратуры района, направленных в следственный отдел по г. Александров СУ СК России по Владимирской области в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ.Фото: https://pixabay.com/ru/