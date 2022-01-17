В рамках торжеств состоялось возложение цветов к бюсту первого командира подразделения Николаю Анисимову.

В Коврове отметили 80-летний юбилей со дня создания 130-й стрелковой дивизии, на базе которой сформирован 467-й гвардейский Краснознамённый Московско-Тартуский окружной учебный центр. Сама дивизия появилась в 1942 году на базе 3-ей Московской Коммунистической стрелковой дивизии Народного ополчения.Сейчас учебный центр – это кузница кадров для российской армии. Местные военные также являются постоянными участниками городских акций и мероприятий. По их инициативе создана «Партизанская деревня», которая пользуется огромной популярностью у молодёжи.В рамках торжеств состоялось возложение цветов к бюсту первого командира подразделения Николаю Анисимову. В ДК «Современник» организовали праздничный концерт, на котором выступили творческие коллективы города оружейников и военнослужащих 467-го ОУЦ.