Контракт со старым пока не расторгнут.

В Коврове пока не расторгли контракт с ООО «Айди Партнёр», которая строит новую школу на 1100 мест. Об этом пишут коллеги изВ конце ноября врио губернатора Александр Авдеев поручил чиновникам найти нового подрядчика.«Организация не справляется, не может решить поставленные задачи. Мы теряем время. Здесь – расторжение и штраф», − заявил глава региона по итогам выезда в город оружейников.Как сообщал Белый дом, компания не выполнила достигнутые договорённости. Рабочих на площадке недостаточно, возведение учреждения ведётся вяло, что не позволяет сократить отставание, которое выросло до четырёх месяцев. Представленный еженедельный график не соблюдается.В Коврове рассматривают вариант заключения нового контракта с местной фирмой, которая была вторым участником аукциона.Сейчас ГАУ ВО «Владоблгосэкспертиза» проводит проверку проектно-сметной документации для определения стоимости выполненных работ. Решение о санкциях к московской фирме и о сумме, которую ей выплатят за выполненные работы, будет принято после подготовки заключения специалистов.Новая школа в микрорайоне Салтаниха строится в рамках национального проекта «Образование». Стоимость нового учебного заведения оценивается в 585 млн рублей. К новому зданию заасфальтируют два подъезда, а также парковку на 10 мест. Также возле учреждения появится зона отдыха для младших классов и для групп продлённого дня, гимнастический городок, физкультурная зона с беговой дорожкой, поле для мини-футбола, площадка для баскетбола и волейбола. Объект должен состоять из 44 классов. Появление новой школы должно разгрузить три соседних, где дети учатся в две смены. Срок сдачи - 15 декабря 2022 года.