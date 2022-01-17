Злоумышленники обвиняются в четырех эпизодах хищения денежных средств в крупном размере у столичных пенсионеров.

«Следователями Следственного управления УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве направлено в суд уголовное дело в отношении двоих участников организованной группы телефонных мошенников. Они обвиняются в четырех эпизодах хищения денежных средств в крупном размере у столичных пенсионеров.Одним из потерпевших оказался ветеран Великой Отечественной войны Василий Пронин. Как сообщалось ранее, на его домашний телефон поступил звонок от злоумышленника, который представился сотрудником правоохранительных органов. Он убедил Василия Гавриловича снять с личного банковского счета 400 тысяч рублей и передать их третьему лицу. По словам звонившего, это якобы было необходимо для задержания с поличным мошенника.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска в кратчайшие сроки установили личности подозреваемых в преступлении. Двое злоумышленников были задержаны оперативниками ГУУР МВД России совместно с коллегами из столицы, сотрудниками ФСБ России и Росгвардии. Следователем следственного отдела ОМВД России по району Текстильщики г. Москвы им предъявлено обвинение в преступлениях, предусмотренных частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ.В ходе расследования установлено, что задержанные причастны к трем аналогичным эпизодам противоправной деятельности. Общая сумма причиненного ущерба составила 1 миллион 400 тысяч рублей.В настоящее время предварительное расследование уголовного дела завершено, оно с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Измайловский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.По имеющейся информации, координация мошеннических действий осуществлялась из-за рубежа. Личность предполагаемого организатора криминальной схемы установлена, он объявлен в межгосударственный розыск. Уголовное дело в отношении него и других соучастников противоправной деятельности выделено в отдельное производство», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Скачать комментарий официального представителя МВД России Ирины ВолкСкачать видеоСкачать интервью ветеранаКомментарий официального представителя МВД России Ирины Волк