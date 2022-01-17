В текущем году на Большой кольцевой линии московского метро откроются еще девять станций. Планируется завершить строительство восточного и северо-восточного участков линии.

В текущем году на Большой кольцевой линии московского метро откроются еще девять станций. Планируется завершить строительство восточного и северо-восточного участков линии.Строительство большого метрокольца завершится к 2023 году. Готовность оставшегося отрезка уже более 60%. Осталось достроить два участка БКЛ и ввести в эксплуатацию бывшую Каховскую линию, вошедшую в состав нового кольца.Сейчас конечной станцией на севере БКЛ является "Савеловская". После нее откроют еще три станции – "Марьина Роща", "Рижская" и "Сокольники".Станции после "Сокольников" уже открыты, но пока работают в составе Некрасовской линии. Это "Электрозаводская", "Лефортово", "Авиамоторная" и "Нижегородская".Большая часть БКЛ уже построена, для пассажиров доступны 22 станции. В декабре открылся участок протяженностью 20 километров в составе 10 станций – от "Мневников" до "Каховской".В преддверии новогодних праздников проходка всех тоннелей большого метрокольца . Их строили более девяти лет, за эти годы тоннелепроходческие щиты прошли 143 километра.Решение о строительстве Большой кольцевой линии принял мэр Москвы Сергей Собянин в 2011 году. Это один из крупнейших проектов подобного рода в мире. Длина БКЛ – около 70 километров, общее количество станций – 31. Линия сократит время в пути для пассажиров и создаст новые пересадочные узлы.Ранее в интервью газете "Вечерняя Москва" мэр столицы о перспективах развития транспорта. По его словам, в 2027 году планируется довести метро до Троицка, а уже в текущем году начнется строительство еще одной новой линии – Рублево-Архангельской. Также подземка скоро придет в аэропорт Внуково и район Северный.