Чужой банковской картой злоумышленник расплатился за свои покупки в магазинах.

В конце декабря прошлого года в дежурную часть полиции с заявлением о хищении денежных средств с банковской карты обратился 26-летний муромлянин. Мужчина пояснил, что на его телефон стали поступать смс-сообщения о списании денежных средств с его счета. Не обнаружив у себя банковскую карту, он сразу ее заблокировал. Материальный ущерб превысил 5 000 рублей.По подозрению в причастности к хищению денежных средств полицейские задержали 34-летнего жителя города Мурома. Задержанный свою вину признал и пояснил, что, банковскую карту ему предложил взять приятель, который в свою очередь обнаружил ее на одной из улиц города.Воспользовавшись тем, что карта имела бесконтактную технологию оплаты, фигурант неоднократно использовал ее для совершения покупок в магазинах. А когда денежные операции по карте были заблокированы, выбросил ее.В настоящее время следственным отделом МО МВД России «Муромский» в отношении 34-летнего жителя города Мурома возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража).