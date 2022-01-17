А в отношении руководителя владимирского центра управления городскими дорогами уже возбуждено дело...

А в отношении руководителя владимирского центра управления городскими дорогами уже возбуждено дело об административном правонарушении по статье несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог.Городская прокуратура выявила, цитирую, "заснеженность" основных улиц города и наличие на них наледи, заужение проезжей части и снежные валы вблизи пешеходных переходов. При этом из девяносто девяти единиц уборочной техники, двадцать шесть на момент проверки находились на ремонте.В Муроме 23 управляющие компании привлечены к административной ответственности за ненадлежащую уборку дворовых территорий и сосульки на крышах. А всего за январь на территории региона выявлено 390 нарушений в сфере содержания дорог и дворов.