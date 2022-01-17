Всего ему вменяют 11 эпизодов.

В Петушинском районе 29-летнего мужчину обвиняют в совершении 11 краж. Подробностями уголовного дела поделились в пресс-службе УМВД по Владимирской области.С марта по июнь прошлого года подозреваемый украл из сетевых магазинов пять велосипедов и электроинструменты, принадлежащие местным жителям.Причинённый ущерб оценили в 60 тысяч рублей. Вора задержали. На допросе он «раскололся». Краденное злоумышленник пропивал.Дело с обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения.