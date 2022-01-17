Прокуратурой Владимирской области проводится проверка по факту дорожно-транспортного...

Прокуратурой Владимирской области проводится проверка по факту дорожно-транспортного происшествия, произошедшего накануне в Александровском районе.Около 13:25 16 января в результате столкновения двух транспортных средств на автомобильной дороге Колокша - г. Кольчугино – г.Александров – Верхние Дворики 125 км. (у поворота в д. Конюхово) пострадало 7 человек, из которых 3 человека погибли (в том числе двое несовершеннолетних детей). По данным очевидцев, на месте ДТП скончались двое детей 6 и 13 лет, а также водитель легкового автомобиля — отец погибших детей. Их мама и еще одна девочка были живы — их из искореженного автомобиля вытаскивали остановившиеся автомобилисты. Пострадала также пассажирка "Газели".На место происшествия оперативно выезжал Александровский городской прокурор.В соцсетях пишут, что на этом месте аварии случаются регулярно. А в этот день дорога была не почищена и не посыпана. «Машину просто понесло по дороге, возможно, попала на снег», - пишут свидетели происшествия.По результатам проверки прокуратурой области будет дана оценка деятельности уполномоченных органов по соблюдению требований безопасности дорожного движения, своевременности и полноты расчистки проезжей части, устранения наледи, сообщает облпрокуратура.