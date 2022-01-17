Сгорело имущество. Погибших и пострадавших нет.

Ночью в Собинке во время пожара из пятиэтажки эвакуировали шестерых жильцов. К счастью, никто не пострадал.В 03-51 17 января в пожарную охрану поступило сообщение о возгорании в доме №15 на улице Гагарина. На момент прибытия спасателей наблюдался дым с балкона второго этажа.«Пожарные не дали огню распространиться. Они оперативно ликвидировали пламя на площади два квадратных метра. Сгорело имущество. Погибших и пострадавших нет. Эвакуировано 6 человек», - уточнила руководитель пресс-службы МЧС Екатерина Мищенко.На происшествие выезжали две пожарные машины и шесть человек личного состава.Дознаватель ведомства разбирается в причинах произошедшего.