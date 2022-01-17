В 03-51 17 января 2022 года в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило...

В 03-51 17 января 2022 года в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме по адресу: г. Собинка, ул. Гагарина, д. 15.На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения. На момент прибытия подразделений наблюдался дым с балкона 2 этажа 5-этажного дома. Пожарные не дали огню распространиться, и оперативно ликвидировали пожар на площади 2 кв. м.Сгорело имущество на балконе. Погибших и пострадавших нет. Эвакуировано 6 человек. К ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники, 6 человек личного состава, сообщает пресс-служба МЧС по Владимирской области. Причина пожара устанавливается.