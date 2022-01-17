В Собинке загорелась квартира в пятиэтажке. Сотрудникам МЧС пришлось эвакуировать жителей. ЧП произошло около 4 утра 17 января на улице Гагарина. К приезду спасателей из балкона на втором

В Собинке загорелась квартира в пятиэтажке. Сотрудникам МЧС пришлось эвакуировать жителей. ЧП произошло около 4 утра 17 января на улице Гагарина. К приезду спасателей из балкона на втором этаже валил дым. Пожарные не дали огню распространиться и ликвидировали возгорание на 2 квадратных метрах – сгорело только имущество на балконе. Впрочем, из-за дыма жителей верхних этажей