Ещё трое его коллег были госпитализированы.

В Судогодском районе после уборки снега госпитализировали четырёх механизаторов: двух с сердечными приступами и двух с гипертоническими кризами. Как сообщает , один из них скончался.«Ваши сообщения о проблемах в городском и районном хозяйстве очень важны для администрации Судогодского района. Они позволяют своевременно отреагировать на недоработки дорожных, коммунальных и иных служб», - пишут местные журналисты, обращаясь к жителям муниципалитета.За полтора месяца в районе выпало три годовые нормы осадков. Не смотря на сложности в уборке снега, она производится без отклонений от установленного норматива, требующего в течении 24 часов после прекращения метели убрать снег с дорог и тротуаров. Всего на борьбу со стихией в Судогодском районе мобилизовано 38 единиц спецтехники.«Механизаторы работают на пределе человеческих возможностей по 14-16 часов. За две недели двое госпитализированы с сердечными приступами, двое - с гипертоническими кризами на фоне переутомления. Один, к сожалению, умер. Просим набраться терпения, все дороги будут прочищены ближайшее время», - сообщают коллеги в ответ на критику со стороны жителей.Впрочем, особых претензий к рядовым работникам коммунальных служб у горожан меньше, чем к Все прекрасно понимают, что рядовые механизаторы и дворники трудятся на той технике, которой обеспечены, а также в тех условиях, в которые их поставили. И у СМИ, и у обывателей, и у надзорных ведомств , чаще всего, возникают к руководителям, занимающимся организацией процесса в том или ином городе.