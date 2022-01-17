Зима ставит рекорды по количеству снега. Такой снежной зимы, как сообщают синоптики, не было более...

Зима ставит рекорды по количеству снега. Такой снежной зимы, как сообщают синоптики, не было более десяти лет. За полтора месяца выпало уже 3 годовые нормы осадков. И жалобы жителей Владимирской области на неубранные дороги и заваленные сугробами дворы тоже множатся, как снежный ком. Коммунальщики работают, прокуратура держит ситуацию на контроле.В паблике Судогодской районной администрации рассказали, что механизаторы работают сейчас по 14-16 часов, на пределе человеческих возможностей. За две недели января двое механизаторов госпитализированы с сердечными приступами, двое - с гипертоническими кризами на фоне переутомления и один, к сожалению, умер…Несмотря на имеющиеся сложности в вопросе уборки снега, уборка производится без отклонений от установленного норматива. С ночи вся имеющаяся снегоуборочная техника находится на маршрутах. На уборке дорог от снега в районе работает 38 единиц техники, все обслуживают свой сектор.Жителей района просят набраться терпения и обещают расчистить дороги в ближайшее время.